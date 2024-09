Les cadres informatiques des différentes industries font face à une pression toujours plus forte qui leur impose d'optimiser la valeur métier et de garantir une croissance durable respectueuse de l'environnement. Découvrez comment les équipes chargées des opérations informatiques et du cloud peuvent collaborer pour atteindre les objectifs en matière d'expérience client, de budget et de durabilité.