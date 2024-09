Actions automatisées

Actions de placement et de déplacement Le logiciel IBM Turbonomic peut placer et déplacer les charges de travail (VM, pods) sans interruption pour éviter la congestion des performances tout en consolidant les grappes.

Actions de mise à l’échelle Le logiciel IBM Turbonomic génère des actions de mise à l’échelle verticale et horizontale selon la demande des applications en temps réel. Avec l’automatisation, les VM, les conteneurs, les bases de données et le stockage sont toujours adaptés aux dimensions requises. Les applications évolutives horizontalement sont adaptées selon la demande.

Actions de mise à disposition En analysant chaque couche de la pile, le logiciel IBM Turbonomic est capable de déterminer quand vous devez interrompre ou faire évoluer l’application (par exemple, mettre à disposition des pods) ainsi que l’infrastructure sous-jacente (comme mettre à disposition des nœuds, des machines virtuelles ou des nœuds hyperconvergés).