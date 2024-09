S'appuyant sur Turbonomic pour identifier les opportunités de rééquilibrage des ressources dans le centre de données d’IBM Hursley, l'équipe est désormais mieux équipée pour optimiser l’utilisation de son infrastructure existante sans sacrifier les performances. Cette capacité à maximiser l’utilisation présente des avantages financiers et environnementaux en aidant l’équipe à réduire les futures demandes de dépenses d'investissement (Capex). En étendant l’utilisation de leur infrastructure existante, l’équipe d’IBM Hursley évite les dépenses inutiles visant à acquérir du nouveau matériel ainsi que les dépenses opérationnelles pour l’alimenter et le refroidir. Cette consolidation continue aux performances optimisées réduit également l'empreinte carbone d'IBM Hursley en réduisant l'électricité nécessaire pour alimenter et refroidir les infrastructures inutiles.

« Voyez ça comme ça », conseille Colin Holyoake. « Vous ne laissez pas le moteur de votre voiture tourner pendant que vous êtes au bureau au cas où vous en auriez besoin. Alors pourquoi laisser vos ressources matérielles inutilisées alors que vous pourriez les mettre à profit ? IBM Turbonomic peut vous aider à utiliser et à optimiser pleinement votre infrastructure pour garantir les performances tout en réduisant les coûts, tant sur le plan financier qu’environnemental. »

L’équipe d’IBM Hursley s’appuie également sur Turbonomic pour planifier sa croissance. La visibilité complète qu'offre IBM Turbonomic sur l'ensemble du système lui permet d'évaluer l’impact de l’ajout ou de la suppression de ressources dans les clusters avant de mettre en œuvre ces modifications. Cette capacité à examiner différentes décisions de réallocation des ressources avant de les mettre en action a déjà aidé l’équipe à optimiser ses plans Capex. Avec Turbonomic, Colin Holyoake et son équipe disposent des données dont ils ont besoin pour élaborer des plans de croissance précis et prévoir la quantité exacte et les spécifications de remplacements de matériel afin de réduire leurs déchets.

À l’avenir, l’équipe d’IBM Hursley prévoit d’étendre l’utilisation des actions automatisées d’allocation de ressources de Turbonomic dans son environnement ainsi que des intégrations de Turbonomic. Elle continuera à explorer de nouvelles façons de s’appuyer sur l’automatisation alimentée par l’IA pour réduire les déchets et accélérer sa transition vers la neutralité carbone.

Depuis les années 1950, IBM Hursley est le berceau d’innovations significatives et de changements durables dans le secteur des technologies et au-delà. À l’heure du changement climatique, l’équipe d’IBM Hursley se charge de perpétuer cet héritage d’exploration et d’innovation en prenant toutes les mesures possibles pour soutenir l’objectif d’IBM de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2030. L’automatisation a été et restera un élément important de cette transition.