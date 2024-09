Pour de nombreux services informatiques, fournir aux applications les ressources dont elles ont besoin pour fonctionner, c’est un peu comme jouer aux devinettes. Ils jouent donc la sécurité et surdimensionnent, accumulant souvent des factures cloud élevées au fil des opérations. Il est cependant possible d’éviter ces dépassements et de savoir exactement, en temps réel, de quoi vos applications on besoin, à partir de quelles ressources.



La plateforme IBM Turbonomic utilise une approche descendante qui « suture » vos applications critiques aux ressources sous-jacentes à chaque couche de votre infrastructure. Des applications aux conteneurs en passant par la virtualisation. Cloud et sur site. Calcul, stockage et réseau. La plateforme IBM Turbonomic vous offre une visibilité en continu sur votre pile complète, permettant de prendre des décisions d'attribution de ressources plus précises et plus rentables.