Il est presque impossible pour les humains, quelles que soient leurs compétences en DevOps, SRE ou cloud, de déterminer en permanence les configurations exactes de calcul, de stockage et de base de données pour les applications cloud afin de garantir les performances au coût le plus bas. Résultat, vous augmentez l'allocation de l'infrastructure cloud pour éviter les risques liés aux performances des applications, et vous vous retrouvez souvent avec une facture cloud inutilement élevée.

Grâce aux solutions d'automatisation basée sur l'IA et d'optimisation du cloud de la plateforme IBM Turbonomic, vous pouvez garantir en permanence les performances des applications (traditionnelles et cloud natives) et optimiser les coûts. Les outils de gestion des coûts cloud de la plateforme fonctionnent avec les environnements de cloud public, privé, multicloud et hybride, et avec les principaux fournisseurs de cloud. Avec le logiciel Turbonomic, vos investissements dans le cloud sont plus intelligents (c'est une solution idéale pour les organisations qui adoptent FinOps), l'automatisation est plus facile et vous pouvez enfin tenir vos promesses d'agilité, d'élasticité et de rapidité de commercialisation.