Samsung SDSA a fait appel à IBM pour une démonstration de valeur (POV) et a ensuite acheté IBM Cloudability sur AWS Marketplace. Après avoir appliqué la solution à une partie de son environnement AWS, l'entreprise a atteint un tout nouveau niveau de visibilité. Sur le tableau de bord Cloudability, Samsung SDSA a obtenu une vue d'ensemble des coûts et de l'utilisation des comptes AWS ciblés, y compris des informations détaillées sur les dépenses, les tendances et les anomalies liées au cloud.

L'entreprise utilise désormais cette solution pour identifier les ressources inutilisées et coûteuses, ainsi que les instances Elastic Compute Cloud (EC2) surdimensionnées, tout en recevant des recommandations pour optimiser ses coûts. Cloudability aide Samsung SDSA à répartir les coûts liés au cloud entre les unités commerciales ou les groupes d'utilisateurs responsables, ce qui favorise la responsabilisation et instaure une culture FinOps.

Les équipes utilisent Cloudability pour établir des prévisions d'utilisation et prendre des engagements en fonction de leurs budgets. Samsung SDSA, quant à lui, utilise l'outil Cloudability Savings Automation pour bénéficier efficacement des remises liées aux engagements, telles que les plans d'économies (SP) et les instances réservées convertibles (CRI). En règle générale, l'adéquation entre les besoins informatiques et les remises disponibles nécessite une analyse manuelle fastidieuse. L'outil Cloudability Savings Automation accélère ce processus en analysant en permanence l'environnement AWS et en achetant automatiquement les SP et CRI appropriés.