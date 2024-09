Google Cloud Platform (GCP) est une collection d’offres de cloud public créées et exploitées par Google. La plateforme est exécutée sur du matériel Google et est constituée de plusieurs services hébergés pour le calcul, le stockage et le développement d’applications.

La plateforme IBM® Turbonomic® adapte en continu la demande des applications en temps réel à toutes les options de configuration de GCP. Elle vous permet d’automatiser des actions en toute confiance, car les performances sont toujours prioritaires, et de mettre à l’échelle et de reconfigurer les machines virtuelles en analysant leurs données de réaffectation des ressources et de facturation. En outre, la plateforme IBM Turbonomic prend en charge toutes les instances de Google Kubernetes Engine (GKE) et peut lier étroitement vos grappes GKE aux ressources GCP sous-jacentes.