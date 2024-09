Gary Prindle, ingénieur systèmes senior chez Carhartt, a convaincu le leadership informatique sous Tim Masey, vice-président de l’infrastructure informatique et de la sécurité, d’installer IBM Turbonomic. À l’aide d’IBM Turbonomic, l’équipe a clarifié les relations de ressources entre le matériel de Carhartt, sa virtualisation et sa solution APM, regroupant du même coup la pile d’applications de l’entreprise. Le logiciel IBM Turbonomic a ensuite identifié des possibilités d’amélioration, notamment l’ajustement des tailles Java Heap, la mise hors service des systèmes peu utilisés, l’ajustement du matériel VM pour de meilleures performances et la combinaison des machines virtuelles pour la performance et l’efficacité. À la suite des actions prescriptives d’IBM Turbonomic, M. Prindle et son équipe ont pu empêcher les problèmes de performance de se produire pendant la période des fêtes (et au-delà), ce qui a permis de générer des ventes record.

Carhartt a entièrement automatisé le placement des VM avec IBM Turbonomic, ce qui contribue à améliorer les performances globales tout en réduisant la consommation des ressources de 15 %. En intégrant les actions de provisionnement de ressources d’IBM Turbonomic dans les flux de travaux ServiceNow de l’entreprise, Carhartt commence également à automatiser le redimensionnement des machines virtuelles.

Carhartt IT a également été chargé de passer à 100 % de cloud public d’ici 2022. En utilisant IBM Turbonomic pour optimiser les déploiements cloud initiaux, l’équipe informatique a constaté qu’elle pouvait améliorer l’efficacité de son environnement Microsoft Azure de 45 % tout en assurant la performance de la charge de travail.