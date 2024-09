Vous avez investi dans la conteneurisation et Kubernetes afin de tirer parti des avantages de l’élasticité, de la résilience et de la rapidité de mise sur le marché. Mais les mesures traditionnelles comme la disponibilité et la latence ne résolvent pas la question des performances dans les environnements multicloud ou conteneurisés dynamiques.

Pour être significatifs, vos objectifs du niveau de service (SLO) doivent mesurer ce qui compte : l'impact métier et l'expérience client. Le logiciel IBM Turbonomic identifie automatiquement les bonnes actions d'allocation des ressources et le moment où elles doivent être réalisées pour que vos environnements Kubernetes et les applications vitales pour votre entreprise obtiennent exactement ce dont ils ont besoin pour respecter vos SLO.