Lorsque O.C. Tanner a implémenté IBM Turbonomic, l’équipe de Sam Beckett et ses collègues développeurs n’ont plus eu à faire de calculs pour déterminer les allocations de ressources. Le logiciel IBM Turbonomic comprend les besoins en ressources des applications et détermine en permanence les actions permettant de leur garantir exactement ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Chaque couche de la pile est analysée et des ressources lui sont allouées selon la demande en temps réel, depuis les pods et les services jusqu’aux nœuds en passant par les conteneurs et l’infrastructure cloud Amazon Web Services (AWS) sous-jacente. IBM Turbonomic prenant en permanence des décisions pour dimensionner les conteneurs, Sam Beckett et son équipe peuvent présenter ces informations à leurs développeurs et avoir des conversations éclairées par les données sur la façon d’optimiser leurs ressources.

De même, Sam Beckett a commencé à tirer parti d’IBM Turbonomic pour gérer ses services de plateforme exécutés sur Akkeris, utilisés par les développeurs pour créer leurs applications. « Notre équipe dispose de composants Kubernetes qui exécutent la plateforme Akkeris », explique Sam Beckett. « Nous proposons de nombreux services aux développeurs, et Turbonomic m’a aidé à comprendre comment optimiser ces services. »

Par la suite, Sam Beckett et son équipe ont pour objectif d’exploiter l’API d’IBM Turbonomic pour mapper les actions de redimensionnement aux « tailles de t-shirt » au sein de leur PaaS. Les développeurs pourront sélectionner la taille de t-shirt recommandée dans le cadre du déploiement en libre-service, sans avoir à toucher Kubernetes. « L’API de Turbonomic nous a fourni toutes les données dont nous avons besoin pour mettre en œuvre ses recommandations dans notre PaaS. Nous sommes très heureux de voir les performances s’améliorer et de réaliser des économies », explique Sam Beckett.