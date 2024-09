Optimisation des coûts AWS

Amazon Web Services (AWS) fournit une plateforme d'infrastructure fiable et évolutive dans le cloud. Pour beaucoup, toutefois, la promesse d'agilité et d'élasticité s'accompagne souvent d'un manque de compréhension des besoins en matière d'allocation de ressources applicatives. Cela entraîne de mauvaises performances et des factures supérieures au budget.



La plateforme IBM® Turbonomic® génère en permanence des actions qui optimisent les instances EC2, les bases de données RDS, les volumes EBS et les Elastic Kubernetes Service (EKS) en fonction de la demande en temps réel. Ses recommandations contribuent à garantir les performances tout en minimisant les coûts. De plus, la plateforme IBM Turbonomic gère votre inventaire d'instances réservées (RI) et recommande des actions qui maximisent l'utilisation et la couverture des RI, ce à travers le prisme des performances des applications.