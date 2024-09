Intégration d'AWS Billing

L'un des principaux défis du cloud est la gestion des coûts.L'intégration de la plateforme IBM Turbonomic à AWS Billing vous permet de calculer les investissements et les économies sur le cloud de manière plus précise, car la plateforme est conçue pour prescrire des actions d'allocation de ressources qui contribuent à garantir les performances tout en optimisant les coûts. Cela permet également à la plateforme IBM Turbonomic de formuler des recommandations plus précises pour la couverture des instances réservées (RI).