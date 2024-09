Optimisation des coûts d’Azure 

Microsoft Azure est la plateforme d’infrastructure de Microsoft pour le cloud public. La plateforme IBM Turbonomic s’intègre à Azure via un principal de service Azure et utilise Azure Resources Manager.

La plateforme Turbonomic génère en permanence des actions qui optimisent les machines virtuelles, les bases de données et les disques Azure en fonction de la demande en temps réel. Ses recommandations contribuent à garantir les performances tout en minimisant les coûts. De plus, la plateforme Turbonomic gère votre stock d’instances réservées (RI) et recommande des actions qui maximisent l’utilisation et la couverture des RI, ce à travers le prisme des performances des applications.

Remarque : Pour permettre la découverte des instances réservées Azure et profiter de tarifs négociés, vous devez fournir à la plateforme Turbonomic un accès aux tarifs Microsoft Enterprise Agreement via la cible Microsoft Enterprise Agreement.