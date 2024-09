Intégration de Microsoft Enterprise Agreement

Microsoft Enterprise Agreement est la solution la plus avantageuse pour les organisations qui comptent au moins 500 utilisateurs ou unités et qui souhaitent bénéficier d’une flexibilité dans l’achat de services cloud et de licences logicielles dans le cadre d’un seul et unique contrat. En configurant Enterprise Agreement avec le logiciel IBM Turbonomic, vous bénéficiez d’une tarification personnalisée pour calculer la taille de la charge de travail et la couverture des instances réservées (RI) pour votre environnement Azure.