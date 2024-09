APIS IT a intégré les solutions IBMInstana Observability et IBM Turbonomic afin d’obtenir une compréhension complète en temps réel de l’état des applications critiques et de l’infrastructure informatique. L’observabilité des applications, combinée à l'optimisation continue de l'infrastructure, permet à l'agence d'identifier les problèmes d'application et la saturation de ressources avant que les utilisateurs finaux ne soient affectés.

En profitant des capacités d'Instana Smart Alerts, APIS IT peut définir des critères de performance des applications qui généreront des alertes automatiques. Côté infrastructure, l'organisation suit les recommandations automatisées de Turbonomic en matière de ressources pour maintenir les performances tout en minimisant le gaspillage sur les plateformes de machines virtuelles et cloud natives.



En combinant Instana et Turbonomic, APIS IT peut superviser les applications de manière globale, disposant d'une vue d'ensemble unique sur les applications et l'infrastructure. Les deux solutions sont cloud natives et déployées sur un cluster Red Hat OpenShift en cloud privé, ce qui offre une agilité et une évolutivité accrues pour répondre aux demandes applicatives en constante évolution.



Selon Franjo Piskur, responsable du département de l'informatique distribuée chez APIS IT, « Utiliser Instana et Turbonomic, c'est dire adieu au stress lié à la gestion de la performance des applications. ».