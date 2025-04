Qu’est-ce que le bilan carbone ?

La comptabilité carbone est un processus complexe qui nécessite l’accès à des données énergétiques et à des ensembles de facteurs précis, en temps réel et historiques. Les données liées à l’énergie doivent refléter la complexité et la hiérarchie de l’organisation afin que les émissions puissent être mises en relation avec leur source, à des fins d’analyse et de conformité.



Les données doivent aussi être régulièrement mises à jour afin de pouvoir visualiser leur évolution sur une période étudiée et permettre ainsi aux organisations de comparer leurs performances aux objectifs. En outre, l’approche en matière de collecte de données et de calcul des émissions doit être conforme aux normes reconnues à l’échelle internationale.

De nombreuses organisations exécutent leur processus annuel de comptabilité carbone et de calculs d’évaluation ESG manuellement et à l’aide de feuilles de calcul, ce qui entraîne des risques accrus et une perte de productivité, en particulier pour les organisations mondiales complexes qui rendent compte dans de multiples cadres. Ces organisations sont souvent confrontées aux défis suivants :

Données entravées dans des silos ou stockées dans des feuilles de calcul : les indicateurs relatifs au carbone, à l’énergie, aux déchets, à l’eau et aux indicateurs sociaux proviennent d’une multitude de sources. Il est donc d’autant plus complexe de produire des rapports et de prendre des décisions de manière centralisée.

La qualité des données est incohérente et peu fiable : les données capturées manuellement ont plus de risque d’être inexactes ou incomplètes en raison d’erreurs. Or, des données exactes et vérifiables sont essentielles pour produire des rapports de qualité.

Le temps et le coût nécessaires à l’établissement d’un rapport sur la durabilité sont élevés : le processus de saisie des données d’activité et de gestion et d’attribution des facteurs nécessaires au calcul des émissions demande beaucoup de temps et de travail lorsqu’il est géré manuellement à l’aide de feuilles de calcul.

Les performances actuelles en matière de durabilité sont mal comprises : sans accès à des données consolidées et précises, il peut être difficile de contrôler et d’évaluer et d’évaluer les performances en matière de durabilité sur une base continue, tout en mesurant l’efficacité des projets associés.