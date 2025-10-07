Qu'est-ce que les problématiques environnementales ?

Les problématiques environnementales résultent à la fois de causes naturelles et de l'impact de l'homme. Alors que les écosystèmes de la Terre sont conçus pour faire face à certaines agressions naturelles (telles que les feux de forêt et les inondations), les activités humaines peuvent créer des circonstances dans lesquelles ces agressions se produisent plus fréquemment ou plus intensément.



Depuis la révolution industrielle, la combustion de combustibles fossiles et d'autres activités ont augmenté la quantité d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre, entraînant une hausse du réchauffement climatique. Le changement climatique qui en résulte a accéléré le dérèglement de l'environnement et des processus naturels vitaux. Les pratiques d'utilisation des sols, l'extraction des ressources naturelles, l'élimination des déchets et d'autres comportements humains contribuent également aux problématiques environnementales.