Qu'est-ce que les problématiques environnementales ?

Les problématiques environnementales sont l'ensemble des défis et des problèmes auxquels la Terre et ses systèmes naturels sont confrontés. Du changement climatique et de la pollution à la surpopulation et à la consommation d'énergie, ces problématiques sont complexes et interconnectées. Étant donné qu'elles affectent la santé du monde naturel, les questions environnementales peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé et le bien-être de l'homme, ainsi que sur les organisations et les activités des entreprises.
Les problématiques environnementales résultent à la fois de causes naturelles et de l'impact de l'homme. Alors que les écosystèmes de la Terre sont conçus pour faire face à certaines agressions naturelles (telles que les feux de forêt et les inondations), les activités humaines peuvent créer des circonstances dans lesquelles ces agressions se produisent plus fréquemment ou plus intensément.
Depuis la révolution industrielle, la combustion de combustibles fossiles et d'autres activités ont augmenté la quantité d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre, entraînant une hausse du réchauffement climatique. Le changement climatique qui en résulte a accéléré le dérèglement de l'environnement et des processus naturels vitaux. Les pratiques d'utilisation des sols, l'extraction des ressources naturelles, l'élimination des déchets et d'autres comportements humains contribuent également aux problématiques environnementales.
Chaque problématique environnementale contribue à une série de défis interconnectés auxquels sont confrontés la Terre et les êtres humains. Voici un aperçu de quelques-uns des principaux types de problématiques environnementales :
Le changement climatique désigne les modifications à long terme des températures, des précipitations et d'autres phénomènes météorologiques provoqués par les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles. Ces activités ont entraîné une hausse des émissions de gaz à effet de serre ; ces émissions piègent la chaleur dans l'atmosphère terrestre, ce qui entraîne une augmentation des températures terrestres. Selon la NASA, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté d'environ 1 °C depuis la fin du XIXe siècle.1 Il en résulte une fonte des glaciers, une élévation du niveau des mers, une perturbation des écosystèmes et une multiplication des phénomènes météorologiques violents tels que les sécheresses, les inondations, les canicules et les feux de forêt.
La biodiversité désigne les formes de vie sur Terre, y compris les animaux, les plantes et les micro-organismes. De l'Amazonie à la toundra, la biodiversité est essentielle à l'équilibre écologique de la planète. Une perte de biodiversité peut entraîner l'extinction d'espèces, mettre en péril l'approvisionnement en eau et en nourriture et réduire le captage du carbone (le processus naturel d'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère, qui est essentiel pour limiter le changement climatique). Les activités humaines, telles que la déforestation, la prolifération agricole, les changements d'affectation des sols et la pollution, contribuent à la perte globale de biodiversité. L'utilisation de pesticides peut également nuire aux espèces non ciblées et perturber les écosystèmes.Selon le World Wildlife Fund, la Terre a perdu 69 % de ses populations sauvages depuis 1970.2
La pollution atmosphérique désigne la présence de substances nocives telles que le dioxyde de carbone, le méthane et le dioxyde d'azote dans l'air que les gens respirent. La combustion de combustibles fossiles, les processus industriels, les transports et les feux de forêt peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l'air. L'exposition aux particules fines, à l'ozone troposphérique et à d'autres polluants peut entraîner des problèmes respiratoires, des maladies cardiaques, des cancers et d'autres problèmes de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air extérieur est à l'origine de 4,2 millions de décès prématurés chaque année.3
Les océans de la planète Terre sont confrontés à un certain nombre de menaces. Les océans absorbent près d'un tiers du dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère ; la hausse des émissions globales de carbone entraîne une diminution de la quantité absorbée par les océans, ce qui conduit à une acidification. L'acidification des océans peut nuire à la vie marine, perturber les écosystèmes et avoir un impact sur la sécurité alimentaire mondiale. La pollution met également les océans en danger : les Nations unies estiment que 11 millions de tonnes de plastique sont déversées dans l'eau chaque année4, tandis que les eaux usées, les marées noires, les produits chimiques et d'autres polluants nuisent aux organismes vivants et à leurs habitats. En outre, la fonte des glaciers due au réchauffement climatique entraîne une élévation du niveau des mers, ce qui peut nuire à la vie marine et provoquer des inondations et l'érosion des côtes.
Outre les océans, les autres réserves d'eau de la Terre sont également confrontées à des défis. L'eau potable est essentielle pour la santé humaine ; cependant, les déchets industriels, les pesticides et les processus agricoles peuvent polluer les sources d'eau. La présence des bactéries et des concentrations chimiques qui en résultent dans l'eau potable peut entraîner des problèmes digestifs, des maladies neurologiques, des infections cutanées, etc. Plus d'un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et, à mesure que le changement climatique et les activités humaines se traduisent par une diminution des réserves d'eau disponibles, les deux tiers de la population mondiale pourraient être confrontés à des pénuries d'eau d'ici à 2025.5
Selon les Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 9.7 milliards de personnes d'ici 2050.6 L'accroissement de la population mondiale s'accompagne d'une augmentation de la demande en ressources naturelles et de l'impact de l'homme sur l'environnement. En l'absence de développement durable, la surpopulation peut entraîner des pénuries de nourriture et d'eau ainsi que l'épuisement d'autres ressources. Elle peut également exacerber des problèmes tels que l'élimination des déchets, la pollution et la déforestation, qui peuvent contribuer à des problèmes de santé publique.
La consommation globale d'énergie peut avoir un impact majeur sur l'environnement. Aujourd'hui, les combustibles fossiles sont la principale source d'énergie pour la plupart des particuliers, des entreprises et des industries ; cependant, leur combustion est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre et peut contribuer à d'autres problématiques environnementales telles que les pluies acides. Les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique peuvent offrir des moyens de réduire les émissions de carbone, mais elles ont elles-mêmes des répercussions potentielles sur l'environnement.
Les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les inondations, les feux de forêt, les sécheresses et les tempêtes de neige, sont de plus en plus fréquents et graves en raison du changement climatique. Ces événements constituent une menace pour l'environnement et les populations humaines et peuvent causer des dommages importants aux infrastructures, aux habitations et aux modes de vie. La hausse des températures et du niveau des mers, entre autres facteurs, contribue à l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes ont été à l'origine de 2 millions de décès et de 4 300 milliards de dollars de pertes économiques entre 1970 et 2021.7
Les individus, les gouvernements, les organisations et les communautés tentent d'aborder les questions environnementales de différentes manières :
Grâce à la recherche scientifique et au développement, les gens en apprennent davantage sur les causes des problèmes environnementaux et sur les moyens de limiter ou de remédier à leurs conséquences négatives. Les nouvelles technologies, y compris les progrès réalisés dans le domaine des sources d'énergie renouvelables et des opérations à haut rendement énergétique, peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone. L'écologie et les sciences de l'environnement permettent de mieux comprendre comment les activités humaines affectent la Terre dans des proportions complexes. Les efforts de sensibilisation du public permettent de transmettre des connaissances sur les effets néfastes de certains comportements et pratiques sur l'environnement et peuvent susciter l'intérêt pour la protection de l'environnement et le développement durable.
Des efforts de collaboration internationale tentent de trouver et de mettre en œuvre des solutions qui atténueront les problèmes environnementaux. Les organisations de protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS) se concentrent sur la protection de l'environnement contre la pollution et la dégradation. Elles jouent un rôle de recherche et de conseil en matière de gestion de l'environnement et de mesures de protection afin de réduire l'impact négatif des activités humaines, des émissions et des substances dangereuses sur les écosystèmes. Les traités, tels que l'Accord de Paris, visent à lutter contre le changement climatique à l'échelle internationale. Le partage des ressources et des meilleures pratiques entre les pays peut également conduire à des efforts de protection de l'environnement plus efficaces.
De plus en plus d'entreprises adoptent des politiques de responsabilité sociale et opèrent en tenant compte des défis environnementaux. Ils s'efforcent d'accroître la durabilité des entreprises afin de minimiser toute contribution aux changements environnementaux. Leurs efforts peuvent inclure la réduction des émissions et de leur empreinte carbone, la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, la réduction des déchets et l'amélioration de la gestion des déchets. La transparence dans la communication de leur impact environnemental, grâce à l'utilisation de cadres d'information environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et conformément à des directives telles que la directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD), contribue à responsabiliser les entreprises et permet aux consommateurs de faire des choix en connaissance de cause. Nombre d'entre elles suivent les recommandations formulées par la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), afin d'informer les investisseurs, les actionnaires et le public de leurs risques financiers liés au climat. Les efforts déployés pour lutter contre l'impact environnemental peuvent aider les entreprises à prendre des mesures d'économie et à gagner la confiance et la loyauté des consommateurs et des investisseurs.
Certains gouvernements ont recours à des incitations économiques, telles que des taxes et des subventions, pour résoudre les problèmes environnementaux et encourager les pratiques respectueuses de l'environnement. Par exemple, certains ont utilisé des taxes sur le carbone pour tenter de décourager les activités polluantes ou des subventions pour rendre les voitures électriques ou les panneaux solaires plus abordables. Les investissements dans des infrastructures durables, telles que les transports publics et les bâtiments à haut rendement énergétique, peuvent également apporter des avantages économiques et sociaux à long terme tout en réduisant l'impact sur l'environnement.
Certaines personnes font des choix de style de vie dans le but de réduire leur impact sur l'environnement à titre individuel. Ces choix peuvent inclure la réduction de la consommation d'énergie, le recyclage, le choix de produits durables ou la lutte contre le gaspillage de l'eau. Les individus peuvent également défendre les questions environnementales et soutenir les politiques et les entreprises qui donnent la priorité à la durabilité.
