Qu’est-ce que la décarbonation ?

Plus les émissions de gaz à effet de serre se concentrent dans l’atmosphère, plus la planète se réchauffe et plus les impacts du changement climatique seront importants.

En 2015, près de 200 pays se sont engagés à respecter l’Accord de Paris dans le but de limiter le réchauffement de la Terre bien en dessous de 2 °C de plus que les niveaux préindustriels. Les parties ont convenu que poursuivre des efforts pour limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels réduirait considérablement les risques et les impacts du changement climatique.

Dans son rapport de 2022 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière d’émissions, le Programme des Nations Unies pour l’environnement a souligné l’urgence de réduire les émissions mondiales de GES. Le rapport indique que, pour limiter l’augmentation des températures mondiales à 1,5 °C, les émissions doivent être réduites de 45 % au cours des huit prochaines années, par rapport aux politiques de réduction des émissions actuellement en place. En outre, le rapport des Nations Unies indique clairement qu’au-delà de 2030, la réduction des émissions de carbone devra continuer à diminuer rapidement pour éviter d’épuiser le reste du budget carbone déjà limité de l’atmosphère.

La réduction des émissions mondiales grâce à une décarbonation profonde est essentielle pour modifier la trajectoire du changement climatique causée par l’activité humaine.