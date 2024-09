Les organisations sont de plus en plus contraintes de démontrer leur engagement en matière de durabilité et de responsabilité sociale, mais elles peinent souvent à fournir des rapports transparents et précis sur leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). En l’absence d’une approche fondée sur les données pour produire des rapports ESG, les organisations rencontrent des difficultés pour mesurer et communiquer avec précision leur impact en matière de durabilité.

Comment les organisations peuvent-elles surmonter ces difficultés et offrir une vue d’ensemble de la manière dont leur travail affecte l’environnement ?

Les services ESG d’IBM Consulting proposent des solutions pour résoudre ces problématiques en utilisant des années d’expérience et de technologie pour permettre aux organisations de rationaliser leurs processus de reporting, de réduire les risques liés aux performances ESG et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Une stratégie ESG efficace permet de guider les organisations tout au long de leur parcours ESG grâce à une feuille de route claire, axée sur la matérialité et sur la création de valeur à long terme.