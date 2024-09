La transition vers des sources d’énergie renouvelable est une arme essentielle dans la lutte contre le changement climatique, et Iberdrola est à l’avant-garde de cette révolution. Au service de plus de 100 millions de clients en Europe, aux États-Unis, au Brésil, en Australie et au Mexique, Iberdrola joue un rôle de premier plan en aidant les entreprises et les collectivités à construire un avenir plus vert et plus durable pour tous.

Ramón Zumárraga, directeur des services d’achat chez Iberdrola, explique : « Le développement durable fait partie de notre ADN. C’est pourquoi nous nous sommes donné pour mission de fournir une énergie propre et abordable au plus grand nombre, tout en veillant à ce que notre modèle économique soit écologiquement durable, compétitif et rentable. En nous appuyant sur notre engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 en Europe et 2050 au niveau mondial, nous voulons que tous nos fournisseurs nous rejoignent en adoptant activement des mesures pour prévenir le changement climatique, et l’adoption de technologies innovantes nous aidera à atteindre cet objectif. »

Iberdrola s’est fixé l’objectif ambitieux de veiller à ce que 70 % de ses principaux fournisseurs aient mis en place des politiques et des normes efficaces en matière de développement durable d’ici à 2022. Pour y parvenir, l’entreprise a cherché des moyens d’améliorer ses relations avec les fournisseurs, de suivre et de mesurer les progrès accomplis et de prendre des décisions d’achat plus intelligentes et plus efficaces.

« Pendant de nombreuses années, nous nous sommes appuyés sur un système de gestion des relations avec les fournisseurs sur site hautement personnalisé, poursuit R. Zumárraga, mais la maintenance et la gestion de l’infrastructure de soutien devenaient de plus en plus coûteuses et chronophages. »

En outre, la solution de gestion de la relation fournisseur (SRM) offrait des fonctions de gouvernance limitées pour les achats à l’échelle de l’entreprise et, surtout, ne permettait pas d’évaluer les fournisseurs nouveaux et existants en fonction de critères de durabilité.

« Notre plateforme SRM existante était si difficile à mettre à jour que nous étions incapables de la maintenir au niveau des exigences croissantes de notre propre processus d’approvisionnement, commente R. Zumárraga. Cela rendait nécessaire l’exécution manuelle par e-mail de certains processus internes. Compte tenu de l’accélération des nouvelles exigences et de notre propre engagement en faveur du développement durable, continuer à mener ces processus d’une manière aussi peu standard aurait pu nous empêcher d’atteindre nos objectifs ambitieux en matière d’environnement, de société et de gouvernance. De même, la gestion manuelle des processus d’approvisionnement aurait pu accroître le risque que nos équipes concluent des contrats contraires aux politiques internes en matière de cybersécurité ou de risques liés au travail. »