De plus en plus d'entreprises utilisent des logiciels de durabilité, tels que IBM Envizi ESG Suite, pour consolider et consulter leurs données ESG, mais aussi pour surmonter ces obstacles liés à la production de rapports.

Celestica, leader des solutions de conception, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises les plus innovantes au monde, emploie plus de 20 000 personnes dans le monde et opère sur plus de 50 sites répartis dans 15 pays. Proposant des services complets de cycle de vie des produits, de la conception des produits jusqu'à la gestion de la fin de vie, Celestica apporte son expertise à des marchés très divers, notamment l'aérospatiale et la défense, la communication, les entreprises, les technologies de la santé, l'industrie, les biens d'équipement et l'énergie.

Celestica est connue pour sa capacité à apporter une expertise mondiale à chaque étape du développement de produits, du stade de la réalisation à celui de la production à grande échelle et aux services après-vente.