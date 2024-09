« Le changement climatique est la menace numéro un et la plus grande pour l’humanité, » souligne Nathan Brogden. « Et Downer prend cette menace, et notre rôle dans sa prévention, très au sérieux. » D’ailleurs, l’entreprise emploie plus de 60 personnes dédiées à ses efforts environnementaux, dont bon nombre travaillent dans les différentes unités commerciales et sites de Downer.

« Notre entreprise a une structure très décentralisée », ajoute M. Brogden. « Et chacun de nos secteurs d’activité a ses propres points de contact en matière d’environnement et de développement durable. Nous permettons donc aux unités opérationnelles de tracer leur propre voie tant qu’elles atteignent nos objectifs organisationnels plus larges en termes d’indicateurs de performance financière ou d’émissions.

Cette indépendance a guidé la mise en œuvre du plan de décarbonation de Downer. Dans ce cadre, le groupe a fourni des thèmes clés qui s’étendent à l’ensemble de l’entreprise pour que chaque unité commerciale identifie et poursuive les stratégies de décarbonation qui s’alignent le mieux sur leurs objectifs commerciaux spécifiques. Et pour faciliter la création et la poursuite de ces initiatives locales, Downer a mis en place un fonds collectif de décarbonation en juin 2022.

« Ces efforts de réduction peuvent parfois nécessiter des coûts initiaux relativement élevés », explique Nathan Brogden. « Du moins, par rapport à ce qui était déjà alloué en termes de budgétisation classique. Ils ont donc besoin d’une intervention au niveau du groupe pour garantir que les objectifs de décarbonation de l’organisation restent sur la bonne voie et que le financement puisse fournir le capital nécessaire. »



Pour identifier les domaines les plus susceptibles de générer des réductions d’émissions significatives, à titre individuel, les unités commerciales peuvent utiliser IBM Envizi ESG Suite pour isoler et identifier les tendances de consommation. Comme le souligne M. Brogden : « Ils peuvent se poser les questions suivantes : "Quelles sont nos sources d’émission ? Qu’est-ce qui est réellement réalisable d’un point de vue technique ? Quels carburants utilisons-nous et comment cela est-il pris en compte ?" »

Inversement, le personnel en charge du développement durable au niveau de l’entreprise peut utiliser la technologie IBM pour évaluer les demandes de financement, en déterminant quels programmes aideront le groupe à atteindre ses objectifs de réduction des émissions à long terme. De plus, dans le cadre des programmes poursuivis, le passage au suivi en temps réel proposé par IBM Envizi ESG Suite contribue à maintenir la pression sur ces efforts de réduction afin de produire des résultats.

« Des données robustes signifient que d’autres parties de l’organisation s’appuient sur notre service en termes de suivi, » précise Ricky Bridge. « Cela renforce notre crédibilité auprès de la direction et des autres parties prenantes du groupe au moment de prendre des décisions stratégiques. Et cela va au-delà de nos efforts en interne, car être capable de mettre en avant nos réalisations en matière de développement durable est essentiel, en particulier en Australie et en Nouvelle-Zélande, lors de la recherche d’options de financement. »