Les difficultés liées à la collecte, à la création de rapports et à l’analyse des données ESG peuvent souvent entraver la définition des objectifs de durabilité et le suivi de leur réalisation. Pour Katrina Itin, c’est à cet égard que la solution IBM® Envizi™ ESG Suite fait toute la différence. Growthpoint utilise les produits Envizi, notamment Sustainability Data Management, Building Ratings + Benchmarks, et Interval Meter Monitoring depuis 2017.

Or, à la lumière du nouveau cadre de durabilité annoncé par Growthpoint en 2022, les cas d’utilisation d’IBM Envizi n’ont cessé de se multiplier. Le cadre s’articule autour de quatre thèmes (environnement, économie, ressources humaines et gouvernance) et compte 11 axes d’action importants pour l’entreprise, le tout relié à 20 objectifs mesurables. Les objectifs environnementaux, par exemple, comprennent le zéro émission nette pour les bureaux et les activités de l’entreprise d’ici juillet 2025, le maintien d’une note NABERS Energy moyenne de 5 étoiles pour les bureaux, la divulgation de toutes les sources pertinentes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scope 3 et la réduction de 35 % des déchets pour les bureaux appartenant à Growthpoint d’ici 2025.

Katrina Itin et son équipe ont utilisé le logiciel IBM Envizi pour répondre à plusieurs aspects du défi, à commencer par le regroupement de plusieurs types de données ESG isolées dans les opérations métier. « Envizi rationalise la saisie des données provenant de différentes sources et les rassemble dans une plateforme unique que nous pouvons ensuite facilement utiliser pour la création de rapports. Avec environ 60 propriétés à suivre, un suivi manuel serait très difficile et créerait un risque d’erreur important », précise-t-elle.



Mais il ne suffit pas de disposer d’une source de référence unique pour les données ESG. Pour que Mme Itin et son équipe aient pleinement confiance dans la qualité des données ESG, qui constituent la base des divulgations et des rapports de durabilité, il était essentiel que les données soient complètes et précises et qu’elles puissent résister à des examens internes et externes.

« Envizi nous aide beaucoup à relever ce défi, notamment en identifiant les anomalies et les écarts dans nos données. Par exemple, si des factures sont manquantes, si nous n’avons pas capturé les données de consommation ou de coût pour une période donnée, la fonction de régularisation nous aide à combler ces lacunes pour un reporting plus précis », explique-t-elle, ajoutant qu’« Envizi permet également de découper rapidement nos données suivant le format, la période ou le type d’informations requis, ce qui facilite grandement la gestion d’exigences multiples en matière de reporting ».

Grâce à la capture et à la gestion automatisées des données ESG, l’équipe de Growthpoint chargée de la durabilité, composée de trois experts, économise un temps et des ressources considérables. « Sans Envizi, nous aurions besoin de deux fois plus de temps pour préparer les divulgations. L’année dernière [2022], une seule personne a suffi pour gérer les divulgations. Par exemple, nous avons réduit de moitié le temps nécessaire à l’enquête du GRESB grâce à la fonctionnalité GRESB API d’Envizi. Le gain d’efficacité est indiscutable. Dans le passé, la saisie des données dans la feuille de calcul du GRESB prenait beaucoup de temps. Maintenant, nous pouvons envoyer directement toutes les données stockées dans Envizi à la plateforme du GRESB », se réjouit Mme Itin.

Toutes les données ESG sont rationalisées, structurées et prêtes pour l’audit, ce qui permet à l’équipe de réduire les tâches manuelles fastidieuses et de consacrer ce temps à des décisions plus stratégiques fondées sur des données. Dans ce domaine, Mme Itin apprécie particulièrement la puissance des tableaux de bord des performances, une fonction de visualisation interactive des données dans IBM Envizi. « Grâce à eux, quelques minutes me suffisent pour avoir un aperçu de la performance d’un bâtiment. Cela me permet d’avoir des discussions étayées par des données avec les équipes sur site », explique-t-elle. « Ces informations nous aident à comprendre sur quelles propriétés nous devons nous concentrer pour nos programmes solaires, par exemple, car c’est l’une de nos pistes pour atteindre le zéro émission nette et améliorer notre résilience face aux futures hausses des prix de l’énergie. »