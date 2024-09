IBM, Red Hat et Celonis ont formé un partenariat stratégique qui va accélérer votre transformation opérationnelle. Quel que soit le secteur ou le domaine, IBM peut aider votre entreprise à devenir plus productive et réactive en exploitant la puissance des flux de travaux intelligents à l’aide du logiciel de process mining et de l’Execution Management System de Celonis. Ensemble, IBM, Red Hat et Celonis collaborent pour aider les clients à exécuter leurs activités à pleine capacité et à exploiter rapidement tout le potentiel et toute la valeur de leurs processus.