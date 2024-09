Nus sommes à l'été 2019 et la performance globale de Bestseller India affiche des résultats impressionnants. Depuis son lancement voilà 11 ans, l'entreprise connaît une croissance moyenne de plus de 50 % par an. À travers un réseau de plus de 1 500 magasins en Inde, les clients ont accès à des marques de vêtements populaires telles que Jack & Jones, Only, Selected et Vero Moda.

Mais la marque Only, la plus vendue par Bestseller India, destinée au marché florissant des jeunes, s'est heurtée à des difficultés. « Le ralentissement est intervenu de manière subite et nous n'avons pas compris ce qui n'allait pas », explique Ranjan Sharma. « Nous étions perplexes et il était impératif de comprendre la raison de cette baisse d'activité. »

M. Sharma et son équipe ont voyagé de Bombay à Bangalore, la capitale informatique de l'Inde, pour y répondre. « Nous recherchions un partenaire, explique-t-il, qui pourrait non seulement nous permettre d'intégrer de nouvelles technologies, mais aussi bien comprendre les rouages du secteur de la mode. »

Au-delà de la technologie, comprendre l’industrie de la mode en Inde est notoirement difficile. Au sein d'une population de près de 1,4 milliard de personnes, l'Inde englobe des centaines de dialectes, religions et groupes ethniques. Les préférences des consommateurs varient considérablement d'une ville à l'autre. Assurer le suivi de marchés micro-segmentés dans de telles proportions est un vrai défi, même pour les planificateurs de produits et les spécialistes des techniques marchandes les plus compétents et les plus expérimentés.

Bestseller India est une filiale de Bestseller, une enseigne internationale basée au Danemark qui est un leader de la « fast fashion », un modèle commercial dynamique capable, en quelques jours ou quelques semaines, de passer de la présentation d'une collection de vêtements à sa mise en vente pour le grand public. Lorsque la fast fashion vise juste, les nouveaux modèles de vêtements disparaissent rapidement des rayons. Mais s'ils ne sont pas au goût des consommateurs, les commerçants appliquent des démarques et certains vêtements finissent dans des décharges. En fait, pour l'ensemble de l'industrie mondiale de la mode, les invendus représentent 20 % des vêtements produits.

L'industrie de fabrication de vêtements est également une grande consommatrice de matières premières, d'eau et d'énergie. La fabrication d’un seul t-shirt en coton nécessite, par exemple, jusqu’à quatre litres d’eau. En alignant plus étroitement la demande des consommateurs sur la conception et la production, l'industrie de la mode peut améliorer les bénéfices tout en soutenant le développement durable.

Historiquement, la plupart des enseignes de mode ont tendance à se fier à leur expérience passée et à leur instinct pour décider quels modèles fabriquer, quelles quantités produire et où commercialiser leurs produits. Mais la diversité et le dynamisme du marché indien ont mis en lumière les limites d'une stratégie instinctive, en particulier lorsque Bestseller India a examiné de près pourquoi sa marque la plus vendue ne fonctionnait plus comme prévu.

Alors qu'il était en toute vers sa réunion à Bangalore, Ranjan Sharma savait qu'il avait besoin d'un avantage technologique pour permettre à ses créateurs et à ses acheteurs d'établir de meilleures prévisions et de proposer le bon produit au bon moment. Lorsqu'il s'est finalement retrouvé face aux experts du laboratoire de recherche d'IBM, il est allé droit au but : « IBM pouvait-il nous aider à résoudre ces problèmes en exploitant les données avec l'IA ? »