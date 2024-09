Le logiciel de gestion des émissions d’IBM® Envizi intègre une suite de produits qui vous permettent de calculer et de suivre vos données d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scope 1, 2 et 3 à un niveau granulaire et d’en rendre compte dans des rapports.

Ces produits aident à définir des objectifs de décarbonation, à suivre l’avancement des objectifs de réduction des émissions et à identifier clairement les domaines sur lesquels concentrer vos efforts de réduction des émissions.

Les fonctions principales de la suite de produits de gestion des émissions sont les suivantes :