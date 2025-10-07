Qu'est-ce que la neutralité carbone ?

Pourquoi la neutralité carbone est-elle importante ?

Les partisans des efforts de neutralité carbone affirment qu'ils peuvent jouer un rôle important dans l'atténuation du changement climatique et du réchauffement planétaire, causés par l'accumulation d' émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Outre le dioxyde de carbone, les gaz à effet de serre (GES) qui participent au changement climatique comprennent le méthane, le protoxyde d'azote et les hydrofluorocarbures.

Ces émissions découlent en grande partie des activités humaines, en particulier du brûlage de combustibles fossiles ; elles ont entraîné une augmentation significative des températures mondiales. Le service de surveillance du climat de l'Union européenne, Copernicus, a rapporté que 2023 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec près de 1,48 degré Celsius (2,66 degrés Fahrenheit) de plus que les niveaux de l'ère préindustrielle.

Les initiatives de neutralité carbone peuvent contribuer à atteindre l'objectif « Zéro émission nette », c'est-à-dire la réduction de toutes les émissions de GES à un niveau proche de zéro, toutes les émissions restantes étant éliminées de l'atmosphère. Cependant, les initiatives Zéro émission nette se concentrent généralement davantage sur la réduction des émissions que sur leur élimination. L'initiative Science Based Targets (SBTi ; partenariat entre plusieurs organisations mondiales à but non lucratif) promeut une norme d'entreprise de zéro émission nette qui appelle les entreprises à réduire de plus de 90 % les émissions directes et indirectes de leur chaîne de valeur.1 Lorsqu'une entreprise ou un pays prend des mesures pour le climat qui aboutissent à zéro émission nette, il/elle est considéré·e comme neutre pour le climat.