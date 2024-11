Qu’est-ce que la compensation des émissions de carbone ?

Les contrôles de qualité évoluent sur le marché des compensations carbone pour répondre aux préoccupations en matière d’intégrité. Des groupes de normes mondiaux, tels que The Gold Standard et Green-e, ont mis à jour leurs cadres pour veiller à ce que les projets de compensation apportent des contributions mesurables en matière de durabilité. Les autres organismes clés incluent notamment ACR (anciennement American Carbon Registry) et Climate Action Reserve, qui gèrent des registres de crédits carbone, et Verra, qui gère le programme Verified Carbon Standard (VCS), un marché volontaire de premier plan.

Les gouvernements nationaux soutiennent également les contrôles de qualité pour les compensations carbone. En Australie, le gouvernement fédéral a créé Climate Active, qui publie des lignes directrices pour aider les organisations à acheter les bonnes compensations. Plus récemment, les autorités américaines ont annoncé des initiatives visant à soutenir la vente de crédits carbone à haute intégrité, définis comme « des crédits qui représentent des émissions ou des suppressions réelles, supplémentaires, durables, uniques et vérifiées de manière indépendante ».9 L’une de ces initiatives est un programme d’assistance technique et de vérification pour les projets de compensation.

Les entreprises peuvent également prendre leurs propres mesures pour obtenir des compensations carbone de haute qualité. Elles peuvent :

sélectionner soigneusement un vendeur et ne pas hésiter à lui demander toute information qui n’est pas accessible au public sur son site Web ;

s’assurer que les compensations achetées ne sont vendues qu’une seule fois ;

demander à leurs vendeurs de garantir qu’ils retireront les crédits de compensation du marché au nom de l’entreprise ;

utiliser un registre tiers, accessible au public, qui assure le suivi de la propriété de la compensation tout au long de sa durée de vie ;

veiller à n’acheter que des compensations « supplémentaires » (c’est-à-dire des compensations qui n’auraient pas eu lieu sans l’achat de crédits).

L’Université d’Oxford propose des conseils plus approfondis. Elle a publié en 2024 une version actualisée de ses Principes d’Oxford pour la compensation carbone zéro émission nette.10 Ce guide est considéré comme la meilleure source d’information pour l’évaluation et la sélection des bonnes compensations.