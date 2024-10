Qu’est-ce que les émissions de Scope 1, 2 et 3 ?

Le protocole des GES est un ensemble de normes et d’outils mis au point dans le cadre d’une initiative conjointe du World Resources Institute et du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Il permet de mesurer et de gérer les émissions de GES provenant des opérations des secteurs privé et public, des chaînes de valeur et des mesures d’atténuation. Les décideurs politiques mondiaux considèrent le GHG Protocol comme la référence en matière de normes de déclaration des GES et il est souvent utilisé par les pays et les entreprises lorsqu’ils élaborent leurs propres politiques de mesure et de déclaration des émissions. Il peut être utilisé pour suivre les données d’émissions de produits individuels, d’entreprises ou de pays spécifiques, voire d’une chaîne de valeur entière. Parce qu’il est si largement utilisé, il a contribué à rendre les rapports sur les émissions mondiales plus cohérents et les jeux de données plus comparables.