Qu’est-ce qu’une émission de Scope 3 ?

Les émissions de GES sont classées en trois groupes ou « scopes » par le Greenhouse Gas Protocol2 (GHGP ou GHG Protocol), une initiative conjointe du World Resources Institute et du World Business Council for Sustainable Development. Le GHG Protocol est l’outil de comptabilisation du carbone le plus largement utilisé. Les scopes 1, 2 et 3 sont un moyen de catégoriser les différents types d’émissions de carbone générées par une entreprise dans le cadre de ses activités et de sa chaîne de valeur au sens large. Ces scopes couvrent les six gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto : le dioxyde de carbone (CO 2) , le méthane (CH 4 ), l’oxyde nitreux (N 2 O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF 6 ).3

Le Scope 1 comprend toutes les émissions directes d’une organisation : véhicules de société, émissions provenant des processus de fabrication et combustion de carburant sur site (par exemple la combustion de gaz pour produire de la chaleur).



Le Scope 2 comprend les émissions indirectes provenant de la consommation de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur qui ont été achetées.

Le Scope 3 comprend toutes les autres émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur d’une entreprise et englobe les cas d’émissions de carbone se produisant en dehors de son empreinte physique directe. Les émissions de Scope 3 d’une organisation sont souvent les émissions de Scope 1 et 2 d’autres entreprises qui sont incluses dans sa chaîne de valeur.

Les émissions de Scope 1 et 2 sont souvent plus faciles à calculer, car l’entreprise déclarante peut facilement accéder aux données d’activité dont elle a besoin pour le calcul. Ces émissions sont également plus faciles à maîtriser, par exemple en remplaçant les sources d’énergie achetées par des énergies renouvelables ou des véhicules électriques. Pour ces raisons, le contrôle des scopes 1 et 2 a tendance à être le point central du parcours de toute organisation vers la décarbonation et la réalisation d’objectifs de réduction des émissions de GES.

En comparaison, les émissions de Scope 3 sont plus difficiles à calculer et à contrôler, car elles sont générées par des tiers (par exemple, un acteur de la chaîne d’approvisionnement), sur lesquels la société déclarante dispose d’une visibilité ou d’un contrôle limités. En conséquence, il est difficile d’accéder aux données requises pour calculer un inventaire précis des émissions.