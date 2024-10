À mesure que certaines parties de la Terre deviennent plus sèches, d'autres deviennent plus humide. Même si la hausse de la température est limitée à 1,5 degré Celsius, le GIEC prédit que de fortes précipitations et des inondations deviendront plus fréquentes et plus intenses en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. Les tempêtes et les cyclones tropicaux devraient également s'intensifier.

Les responsables politiques envisagent diverses stratégies pour atténuer les inondations côtières et continentales, notamment l'installation de canaux, de systèmes de drainage et de stockage des eaux de pluie, ainsi que la préservation et la restauration des barrières naturelles « spongieuses » telles que les dunes, les mangroves et les zones humides. Dans certains cas, cela peut signifier un retour aux anciennes stratégies d’atténuation des inondations. Dans une ville en Chine, par exemple, les autorités ont détruit un mur anti-inondation en béton pour laisser la place à des plantes et à des réservoirs.9