IBM sélectionne environ cinq organisations chaque année, qui forment une cohorte, pour se concentrer sur un domaine particulier lié au développement durable. Le processus de sélection comprend un appel d’offres public ouvert à toute organisation à but non lucratif ou gouvernementale. Les propositions sont examinées et évaluées en termes de faisabilité et d’impact, et approuvées par le biais des processus de conformité standard d’IBM. Le processus de sélection inclura les contributions des experts d’IBM dans des disciplines telles qu’IBM Consulting, la recherche, les logiciels, les affaires environnementales et la responsabilité sociale des entreprises. Les critères de sélection prendront en compte le niveau de soutien du candidat aux communautés particulièrement vulnérables aux menaces environnementales, ainsi que, entre autres, son objectif stratégique et sa transparence en matière de mesures et de reporting.