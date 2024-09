Qu’est-ce que la déclaration des gaz à effet de serre ?

Un certain nombre d’outils et de systèmes de production de rapports offrent des conseils sur la manière de mesurer, d’analyser et de communiquer les données pertinentes. L’outil de comptabilisation des GES le plus largement utilisé est la norme de comptabilisation et de reporting d’entreprise du GHG Protocol, souvent appelée Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol ou GHGP. Initiative conjointe du World Resources Institute et du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), le GHG Protocol fournit des principes, des directives, des outils et des méthodologies pour la création de bilans GES et la déclaration des données correspondantes. Il s’articule autour de cinq principes : pertinence, exhaustivité, cohérence, transparence et précision.

Les décideurs politiques mondiaux considèrent le GHG Protocol comme la référence en matière de normes de déclaration des GES et il est souvent utilisé par les pays et les entreprises lorsqu’ils élaborent leurs propres politiques de mesure et de déclaration des émissions. Il peut être utilisé pour suivre les données d’émissions de produits individuels, d’entreprises ou de pays spécifiques, voire d’une chaîne de valeur entière. Parce qu’il est si largement utilisé, il a contribué à rendre les rapports sur les émissions mondiales plus cohérents et les jeux de données plus comparables.