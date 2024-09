La pression exercée par les parties prenantes, la sensibilisation accrue aux questions environnementales causées par les effets du changement climatique et les avantages financiers potentiels des énergies renouvelables ont rendu les PPA attractifs pour les entreprises de tous les secteurs. Les multinationales des secteurs de la technologie (qui utilisent des PPA pour répondre à la demande d'électricité des centres de données), de la vente au détail et de la fabrication figurent parmi les principaux acheteurs. En 2023, Amazon, le principal acheteur d’énergie renouvelable cette année-là, a annoncé 74 PPA sur 16 marchés pour un total de 8,8 gigawatts.

Les organisations à but non lucratif achètent également des PPA. Étant donné que ces organisations ne peuvent pas profiter des crédits d'impôt fédéraux pour soutenir l'achat de systèmes d'énergie renouvelable sur site, les PPA constituent une option viable d'approvisionnement en énergie verte.

Les particuliers peuvent également conclure des PPA. Par exemple, les accords d’achat d’énergie solaire (appelés SPPA) permettent à quiconque d’héberger un projet solaire, comme un système photovoltaïque avec des panneaux solaires, sur sa propriété sans frais initiaux. Comme les PPA traditionnels, les PPA solaires permettent au développeur de posséder et d'exploiter le système énergétique à partir duquel le client hôte peut acheter l'électricité.

La technologie blockchain a permis de diviser les gros contrats PPA en unités plus petites, à la fois en termes d'unités d'énergie et de durée. Cela a créé un marché secondaire avec des PPA plus accessibles pour les petites entreprises et les acheteurs individuels, car comportant moins de barrières à l’entrée.

Actuellement, c'est sur le continent américain (États-Unis, Canada et Amérique latine) que l'on enregistre le plus grand volume de PPA. Cette région est suivie de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). En comparaison, l’activité PPA est nettement plus faible dans la région Asie-Pacifique (APAC), mais elle a atteint des records grâce aux récentes politiques de soutien à la croissance.2