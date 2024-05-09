Qu'est-ce que l'énergie éolienne ?

Certaines des premières utilisations mécaniques de l’énergie éolienne remontent à 200 ans avant J.-C., lorsque les habitants du Moyen-Orient utilisaient des moulins à vent pour moudre le grain et, en Chine, pour pomper l’eau. Plus tard, dès le 12e siècle, les moulins à vent ont été utilisés à des fins industrielles, comme l’assèchement des lacs et des étangs en Europe.

Au XIXe siècle, l'énergie éolienne est devenue une source de production d'électricité. C'est à James Blyth, un ingénieur électricien du Royaume-Uni, que l'on doit la construction de la première éolienne en 1887. Il fut suivi de près par les pionniers de l’énergie éolienne, l’Américain Charles Brush et le Danois Poul la Cour, qui utilisaient l’énergie éolienne pour alimenter des bâtiments individuels.2

Ce n'est toutefois qu'à la fin du XXe siècle que la production commerciale d'énergie éolienne s'est imposée comme une option énergétique viable. Les premiers parcs éoliens à grande fonctionnalité (projets contenant un groupe d'éoliennes) ont été installés dans les années 1980 en Amérique. Le secteur a connu une croissance rapide depuis 2000 : la capacité mondiale installée de production d’énergie a été multipliée par 98 au cours des deux dernières décennies.3 Aujourd’hui, l’ensemble des éoliennes dans le monde représente plus de 2 100 térawattheures (TWh) d’électricité par an.4