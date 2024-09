Les CER sont générés par des centrales électriques qui produisent de l'énergie renouvelable ou « énergie verte » à partir de sources renouvelables comme le vent, le solaire, la géothermie, l'hydroélectricité et la biomasse. La production d'énergie renouvelable donne deux produits commercialisables : l'énergie elle-même et les attributs non liés à l'énergie de la production d'électricité renouvelable, tels que les bénéfices environnementaux et sociaux (c'est-à-dire les CER).

Les CER sont également appelés « étiquettes vertes » ou « crédits d'énergie renouvelable ». Il existe également des CER spécifiques à l'énergie solaire, c'est-à-dire à l'électricité produite par des panneaux solaires, appelés certificats d'énergie renouvelable solaire (« SREC » pour « solar renewable energy certificates » en anglais), et d'autres certificats d'attributs d'énergie similaires dans l'UE appelés garanties d'origine (GO) ainsi que des certificats internationaux d'énergie renouvelable (« I-REC » pour « international renewable energy certificates » en anglais) utilisés dans plus de 50 pays.