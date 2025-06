Qu’est-ce que la vision par ordinateur ?

De nombreuses organisations ne possèdent pas les ressources nécessaires pour financer des laboratoires de vision par ordinateur et créer des modèles d’apprentissage profond et des réseaux neuronaux. Il arrive aussi qu’elles ne disposent pas de la puissance de calcul suffisante pour traiter d’énormes jeux de données visuelles. Des entreprises comme IBM apportent leur contribution en proposant des services de développement de logiciels de vision par ordinateur. Ces services fournissent des modèles d’apprentissage prédéfinis, disponibles dans le cloud, et réduisent également la demande en ressources informatiques. Les utilisateurs peuvent se connecter à ces services via une interface de programmation d’applications (API) et les utiliser pour développer des applications de vision par ordinateur.

IBM a également introduit une plateforme de vision par ordinateur en réponse à des préoccupations relatives au développement et aux ressources informatiques. IBM Maximo Visual Inspection comprend des outils qui permettent aux experts d’étiqueter, d’entraîner et de déployer des modèles de vision basés sur l’apprentissage profond, sans expertise en codage ou en apprentissage profond. Les modèles de vision peuvent être déployés dans des centres de données locaux, sur le cloud et sur des dispositifs edge.

Même s’il devient plus facile de trouver des ressources pour le développement d’applications de vision par ordinateur, la réponse à la question suivante est tout de même importante : quelle sera exactement la fonction de ces applications ? La compréhension et la définition de tâches spécifiques de vision par ordinateur pourront orienter et valider les projets et les applications, et faciliter vos premiers pas.

Voici quelques exemples de tâches de vision informatique établies :