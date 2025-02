Qu’est-ce que le nettoyage des données ?

Les entreprises qui disposent de données propres et bien gérées sont en mesure de prendre des décisions fiables, axées sur les données, de s’adapter rapidement aux changements du marché et de rationaliser leurs workflows.

Composante essentielle de la science des données, le nettoyage des données est une première étape incontournable de leur transformation. En effet, nettoyer les données permet d’améliorer leur qualité, tandis que leur transformation consiste à convertir ces données brutes vers un format exploitable à des fins d’analyse.

La transformation des données permet aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs données pour bien gérer leurs projets de Business Intelligence (BI), d’entrepôts de données et d’analyse des big data. Si les données sources ne sont pas propres, les sorties de ces outils et technologies peuvent s’avérer peu fiables ou inexactes, et donner lieu à de mauvaises décisions et des inefficacités.

De la même manière, les données propres sont indispensables pour réussir les projets d’IA et de machine learning (ML) au sein de l’entreprise. Par exemple, le nettoyage des données permet de garantir que les algorithmes de machine learning sont entraînés sur des jeux de données précis, cohérents et exempts de tout biais. Sans cette base de données propres, les algorithmes sont susceptibles de produire des prédictions inexactes, incohérentes ou biaisées, affectant l’efficacité et la fiabilité de la prise de décision.