Qu’est-ce que la reconnaissance d’images ?

La reconnaissance d’images est une application du machine learning (ML) (ou technologie d’apprentissage automatique) qui permet aux logiciels et aux appareils d’identifier des objets, des lieux, des personnes, des écritures et des actions dans des images ou des vidéos numériques.

Cette technologie permet aux ordinateurs d’identifier les défauts des produits, aide les professionnels de santé à repérer les anomalies et fait partie intégrante du développement des véhicules autonomes.

La reconnaissance d’images est une tâche essentielle de la vision par ordinateur, le domaine plus large de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) qui permet aux logiciels et aux machines de comprendre et de réagir aux données visuelles.

Les ingénieurs exploitent des modèles de machine learning et d’apprentissage profond traditionnels pour la reconnaissance d’images. Ces approches sont généralement distinctes, et leur utilisation combinée ou indépendante dépend du problème spécifique et des ressources requises.