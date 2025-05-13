Qu’est-ce que GraphRAG ?

Les systèmes GraphRAG peuvent être mis en œuvre à l’aide de divers outils et cadres, y compris des options open source, pour faciliter le traitement des documents, la création de graphes de connaissances, la recherche sémantique et l’Intégration des LLM. Parmi les outils les plus connus, citons LangChain, LlamaIndex, Neo4j et OpenAI, avec des ressources et des tutoriels supplémentaires disponibles sur des plateformes comme GitHub.
LlamaIndex est utilisé pour indexer les documents, extraire les entités et les relations afin de créer des graphes de connaissances, générer des embeddings et intégrer des LLM tels que GPT. Neo4j sert de base de données pour stocker et gérer les structures de graphes, et permet une récupération efficace grâce à la recherche de graphes et aux relations sémantiques.
Ces outils fonctionnent ensemble pour permettre la recherche sémantique en utilisant des embeddings vectoriels, la gestion des métadonnées pour la transparence et la génération de réponses contextuelles. Les LLM, notamment les modèles OpenAI GPT intégrés via des API, contribuent à produire des réponses précises et pertinentes à partir des données graphiques récupérées.
GraphRAG représente un grand pas en avant par rapport aux systèmes RAG traditionnels, qui sont limités par des méthodes de recherche linéaires. Il combine la puissance des graphes de connaissances, de la recherche sémantique et des modèles de langage avancés. Face à la demande croissante du marché pour une compréhension plus approfondie et des informations interconnectées, GraphRAG est appelé à devenir une technologie clé. Il permettra de créer des systèmes d’information plus intelligents, plus dynamiques et hautement adaptatifs.