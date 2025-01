Qu’est-ce qu’un graphe de connaissances ?

Les ontologies sont également fréquemment mentionnées dans le contexte des graphes de connaissances, mais encore une fois, la réelle différence entre ces deux concepts fait encore débat. En fin de compte, les ontologies servent à créer une représentation formelle des entités du graphe. Elles sont généralement basées sur une taxonomie, mais comme elles peuvent en contenir plusieurs, elles conservent leur propre définition distincte. Les graphes de connaissances et les ontologies étant représentés de manière similaire, c’est-à-dire par des nœuds et des arcs, et étant basés sur les triplets RDF (Resource Description Framework), ils ont tendance à se ressembler dans les visualisations.

Nous pourrions citer comme exemple d’ontologie un lieu particulier, comme le Madison Square Garden. Une ontologie fait la distinction entre les événements qui ont lieu à cet endroit en utilisant une variable comme la date et l’heure. Une équipe sportive, comme les New York Rangers, joue une série de matchs qui se dérouleront dans cette salle au cours de la saison. Ce sont tous des matchs de hockey sur glace, et ils se déroulent tous au même endroit. Cependant, chaque événement se distingue par sa date et son heure.

Le Web Ontology Language (OWL) est un exemple d’ontologie largement adoptée. Elle est soutenue par le World Wide Web Consortium (W3C), une communauté internationale qui défend les normes ouvertes pour la longévité d’Internet. En fin de compte, cette organisation des connaissances est soutenue par des infrastructures technologiques telles que les bases de données, les API et les algorithmes de machine learning, qui permettent aux utilisateurs et aux services d’accéder aux informations et de les traiter plus efficacement.