Pour approfondir l’analyse discriminante linéaire avec Python et tirer parti de la bibliothèque scikit-learn, vous pouvez regarder le tutoriel Découvrir les algorithmes de classification avec Python et scikit-learn d’IBM watsonx. Ce tutoriel vous expliquera les bases de la résolution des problèmes liés au machine learning basé sur des classifications à l’aide de Python et de scikit-learn, également connu sous le nom de sklearn.

Dans le cadre de ce tutoriel détaillé, vous allez commencer par importer les bibliothèques Python nécessaires pour travailler avec le jeu de données Iris, effectuer le prétraitement des données, et créer et évaluer votre modèle LDA :

<Python code snippet>

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import sklearn import seaborn as sns from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

Si les bibliothèques ne sont pas installées, vous pouvez résoudre ce problème avec pip install.

Consultez également cette documentation scikit-learn pour obtenir un aperçu des principaux paramètres et attributs, ainsi que des exemples généraux d’implémentations de Python utilisant sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis.