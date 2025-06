Que sont les paramètres de modèle ?

Les paramètres jouent un rôle crucial dans la performance du modèle. Ils influencent la façon dont les neurones d’un réseau traitent les données et génèrent des sorties. En science des données, les données d’entrée sont composées de qualités et d’attributs appelés caractéristiques. Mais les caractéristiques ne sont pas toutes pertinentes pour comprendre les données et faire de bonnes prédictions.

Considérons un modèle conçu pour classer les animaux en mammifères ou en poissons. Les mammifères et les poissons étant tous deux des vertébrés, la caractéristique « vertébré » n’affecte pas les prédictions du modèle. À l’inverse, parce que tous les poissons ont des branchies et qu’aucun mammifère n’en a, la caractéristique « a des branchies » est beaucoup plus importante pour le modèle.

Les poids correspondant à des informations plus pertinentes créent des connexions plus fortes entre les neurones concernés. À leur tour, des connexions plus fortes augmentent l’importance des informations transmises entre ces neurones par rapport aux autres.

Les paramètres affectent également la performance du modèle d’un point de vue pratique :

Il y a surajustement lorsqu’un modèle s’adapte trop étroitement à ses données d’entraînement et ne peut pas se généraliser à de nouvelles données. Le surajustement risque davantage de se produire ou de s’aggraver lorsqu’un modèle comporte un plus grand nombre de paramètres : il devient alors plus précisément adapté à un jeu de données spécifique. Les concepteurs de modèles utilisent des techniques telles que la validation croisée et la régularisation par abandon pour atténuer le surajustement.

Les modèles qui comportent un plus grand nombre de paramètres peuvent gérer des tâches plus complexes. Le nombre accru de paramètres permet au modèle d’avoir une compréhension plus nuancée des données. Mais comme mentionné précédemment, cela peut conduire au surajustement.