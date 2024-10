Qu’est-ce que le biais algorithmique ?

Transparence et intelligibilité

Les systèmes d’IA peuvent s’apparenter à des « boîtes noires », ce qui rend difficile la compréhension de leurs résultats. Les plus transparents documentent et expliquent clairement la méthodologie de l’algorithme sous-jacent et les personnes qui l’ont entraîné. Plus les gens comprennent comment les systèmes d’IA sont entraînés et optimisés et comment ils prennent les décisions, plus les parties prenantes et la société dans son ensemble peuvent faire confiance à la précision et à l’équité de l’IA.