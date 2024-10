Confiance, transparence et gouvernance en matière d’IA L’IA générative est un outil créatif puissant. Il suffit de lui demander de générer n’importe quel texte ou média, et il apparaît. Mais pour les tâches sérieuses en entreprise, comment savoir si ce qu’elle crée est digne de confiance ? Dans cet épisode d’AI Academy, explorez des problématiques telles que l’hallucination, les préjugés et les risques associés à l’IA, et découvrez comment l’application de l’éthique et de la gouvernance de l’IA permet d’instaurer la confiance. Puis, mettez la théorie en pratique grâce à notre guide.

Ce que vous apprendrez Comment obtenir une IA transparente et digne de confiance



Comprendre et gérer les hallucinations associées à l’IA

Appliquer la gouvernance de l’IA à votre organisation

L’IA n’est pas une course. C’est un parcours. Nous devons faire attention, ralentir, mettre en place des garde-fous, des contrôles et des mesures d’atténuation adéquats afin de disposer d’un système d’IA satisfaisant et qui fonctionne en toute sécurité. Kush Varshney Chercheur émérite et directeur IBM Research

