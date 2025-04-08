Qu'est-ce que le codage d'ambiance ?

Qu'est-ce que le codage d'ambiance ?

Le « codage d'ambiance » est un nouveau terme mal défini dans le développement logiciel qui désigne la pratique consistant à inciter les outils d'IA à générer du code plutôt que d'écrire du code manuellement.  

Dans le domaine du génie logiciel, le développement évolue, passant d'un codage manuel rigoureux à une approche plus flexible et alimentée par l'intelligence artificielle. Le codage d'ambiance est à l'avant-garde de cette transformation. Il est introduit par l’informaticien de renom  Andrej Karpathy en février 2025 et souligne l’importance des outils d’IA dans le développement de logiciels.

Ce concept s’inscrit dans les développements des technologies d’intelligence artificielle (IA), en particulier des grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT, Claude et Code d'OpenAI qui permettent aux développeurs de rester dans la zone de créativité et d’automatiser les travaux de codage. 

Le codage d'ambiance est une nouvelle approche du codage dans laquelle les utilisateurs expriment leur intention en utilisant un langage naturel et l’IA transforme cette pensée en code exécutable. L'objectif est de créer un environnement de développement alimenté par l'IA, dans lequel les agents d'IA servent d'assistants de codage et font des suggestions en temps réel, en automatisant les processus fastidieux et même en produisant des structures de base de code standard.1

En donnant la priorité à l'expérimentation avant d'affiner la structure et les performances, le codage d'ambiance adopte un état d'esprit « codez d'abord, affinez ensuite ». Les développeurs peuvent ainsi donner la priorité à la création et à l’optimisation ultérieurement. En outre, dans un cadre Agile, le codage s’aligne sur les principes du prototypage rapide, du développement itératif et des boucles de commentaires cycliques. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur ces principes tout en favorisant l’innovation, la résolution instinctive des problèmes et les capacités de codage flexibles. Cependant, l'IA se limite à générer du code, tandis que la véritable créativité, l'alignement des objectifs et la réflexion originale restent des compétences propres à l'être humain. L'apport et la supervision humains sont donc essentiels et ne peuvent être supplantés.

Newsletter sectorielle

Les dernières tendances en matière d’IA, vues par des experts

Obtenez des informations sur les actualités les plus importantes et les plus intrigantes en matière d’intelligence artificielle. Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire Think. Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Comment implémenter le codage d'ambiance ?

Pour mettre en pratique le codage d'ambiance, l’utilisateur doit suivre les étapes suivantes :

Étape 1. Choisissez une plateforme d’assistant de codage IA : choisissez en fonction de vos besoins en matière de technique, de performance ou de coût. Par exemple, Replit est l’une des plateformes dynamiques et polyvalentes permettant de traduire les idées en code d’application.

Étape 2. Définissez vos besoins : à cette étape, l'utilisateur fournit un prompt clair décrivant ce qu'il a l'intention de développer. Plus le prompt est efficace, plus le résultat sera efficace.

Voici un exemple de prompt : créez une expérience visuelle vivante et interactive qui réagit à la musique, à l'interaction de l'utilisateur ou à des données en temps réel. Votre animation doit inclure des transitions fluides et des visuels colorés et animés avec une expérience attrayante. L'animation doit être fluide et réactive à la musique, aux interactions de l'utilisateur ou aux données en temps réel, et offrir une expérience immersive et captivante. Réalisez ce projet à l'aide de JavaScript ou React, et veillez à ce qu'il puisse être facilement personnalisé afin de créer l'ambiance souhaitée pour d'autres expériences.

Le prompt est clairement spécifique, pertinent et orienté vers l’objectif

Étape 3. Affinement du code : à partir du prompt décrit précédemment, un code de base et imparfait sera créé en utilisant la structure de construction de la tâche d’animation et peut être considéré comme point de départ. Une fois que l’utilisateur a vérifié la version de base, l’étendue des améliorations est définie. Pour ce faire, il convient d’affiner le prompt.

Étape 4. Révision finale du code et déploiement : il s’agit de la dernière étape où le code est examiné après affinement sur la base des prompts perfectionnés, afin que le code fonctionnel généré puisse être utilisé pour le déploiement final.

AI Academy

L’essor de l’IA générative pour les entreprises

Découvrez l’essor historique de l’IA générative et ce que cela signifie pour les entreprises.
Accéder à l’épisode

Exemples concrets

Le codage d'ambiance n'est pas une simple mode, de nombreux codeurs ainsi que des utilisateurs n'ayant aucune compétence préalable en codage l'utilisent pour développer des applications spécifiques au marché.

De nombreuses startups, en particulier celles de l’environnement Y Combinator, s’en servent pour développer et lancer plus rapidement des applications alimentées par l’IA.2 Replit, Cursor et Microsoft GitHub Copilot sont des outils populaires disponibles qui permettent aux utilisateurs d'expérimenter le codage assisté par l'IA.

Limites du codage d'ambiance

Le codage d'ambiance est sans aucun doute efficace, mais il comporte quelques défis techniques et réels. Voici quelques-uns des principaux défis :

1. Complexité technique: le codage peut gérer des cadres standard de base, mais pour les applications du monde réel où les exigences techniques peuvent être nouvelles ou complexes, le codage devient difficile.3

2. Problèmes de qualité et de performance du code : le codage d'ambiance est utile pour tester les applications et créer des prototypes, mais il nécessite tout de même une optimisation et un ajustement pour garantir le maintien de la qualité du code. Il n’est pas le choix idéal pour les applications distribuées, car il nécessite une architecture structurée et des stratégies d’optimisation sophistiquées.

3. Défis du débogage : le code généré par l’IA est difficile à déboguer, car il est dynamique et n’a pas de structure architecturale.

4. Maintenance et mises à jour : souvent, si l'application logicielle n'est pas mise à jour en temps voulu, elle devient obsolète, c'est pourquoi elle nécessite une maintenance et des mises à jour régulières. Les applications créées à l'aide de code généré par l'IA sont confrontées à des défis de maintenance et de mise à jour si la structure du code n'est pas correctement gérée. Les développeurs ont donc du mal à comprendre la logique sous-jacente lorsqu’ils tentent de la maintenir à jour et optimisée.

 5. Problèmes de sécurité : cette limite est la plus critique, car elle peut entraîner plusieurs risques et des vulnérabilités extrêmes. Le code généré à l’aide de l’IA est souvent exclu des révisions de code et des contrôles de sécurité, ce qui entraîne des vulnérabilités invisibles qui peuvent passer inaperçues et être exploitées.

Changement de paradigme


1. Prototypage rapide : à mesure que le codage d'ambiance continue de gagner du terrain dans l’écosystème, la façon dont les idées prennent forme change. Le prototypage rapide devient un élément clé qui permet aux équipes de faire passer les idées de concepts à un stade précoce à des prototypes fonctionnels et à grande échelle. Cette capacité est précieuse pour tester des idées sur le marché afin de voir si cette idée résoudra réellement un problème ou si la stratégie doit être complètement repensée.4

2. Approche axée sur le problème: le passage d'un code de développement utilisant un style de codage rigide à une structure dynamique permet une innovation rapide, car l'acte de résoudre le problème devient la pierre angulaire des développeurs plus que la pile elle-même.

3. Moins de risques, plus d'impact: le codage d'ambiance permettra aux entreprises de progresser rapidement avec un MVP, d'expérimenter des idées à moindre coût, de les adopter et de les adapter en fonction des commentaires. Cela réduit les coûts irrécupérables, augmente la répartition des risques et permet de s'adapter, car les ressources ne sont engagées que dans des concepts validés.

4. Commutateur multimodal : ce codage évolue vers une programmation multimodale avec un codage vocal, visuel et textuel qui améliore la productivité. Parmi les tendances les plus fascinantes, citons le codage piloté par la voix, les interfaces de programmation visuelles, la génération de code basée sur l’IA et les environnements de développement hybrides. Ces tendances améliorent la facilité d'utilisation, la flexibilité et l'intuitivité du codage, redéfinissant ainsi l'environnement du développement logiciel.

Évolution de VibeOps

L'évolution de VibeOps est déterminée par la complexité et les limites croissantes du développement logiciel traditionnel, mais à mesure que ses capacités émergent, il devrait gagner en popularité. L’automatisation de VibeOps pilotée par l’IA permet de réduire les coûts et de permettre aux ingénieurs de se concentrer sur l’innovation, mais elle n'est pas sans défis. VibeOps aura besoin d’améliorations et d’une stratégie mixte dans laquelle l’IA complète les connaissances humaines plutôt que de les remplacer complètement.4

Récapitulatif

En conclusion, le codage d'ambiance n'en est qu'à ses débuts. La combinaison de modèles d’IA générative avec des assistants de codage intelligents rend le développement logiciel plus dynamique et plus naturel. En intégrant des agents de codage dans les environnements de développement intégrés (IDE) des éditeurs de code en langage de programmation (Python), il est inutile d’écrire manuellement chaque ligne de code pour les applications Web. Il permet aux débutants en codage, aux programmeurs et aux non-programmeurs de produire du code en temps réel et d’améliorer l’efficacité des workflows. Cependant, VibeOps nécessitera toujours une intervention humaine pour atteindre les résultats escomptés.5, 6

Ressources

Le guide du PDG sur l’IA générative

Découvrez comment les PDG peuvent trouver un équilibre entre la valeur que l’IA générative peut créer, l’investissement qu’elle exige et les risques qu’elle introduit.
Devenez un expert en IA générative

Apprenez des concepts fondamentaux et développez vos compétences grâce à des ateliers pratiques, à des cours, à des projets guidés, à des essais et à d’autres ressources.
Libérez la puissance de l’IA générative et du ML

Découvrez comment intégrer en toute confiance l’IA générative et le machine learning dans votre entreprise.
Mettre l’IA au travail : mise en place d'un retour sur investissement grâce à l'IA générative

Vous voulez obtenir un meilleur retour sur vos investissements dans l’IA ? Découvrez comment la mise à l’échelle de l’IA générative dans des domaines clés favorise le changement en aidant vos meilleurs éléments à créer et à fournir de nouvelles solutions innovantes.
L’IA en action 2024

Nous avons interrogé 2 000 entreprises à propos de leurs initiatives d’IA pour découvrir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment progresser.
Découvrir IBM Granite

IBM Granite est notre famille de modèles d’IA ouverts, performants et fiables, conçus pour les entreprises et optimisés pour dimensionner vos applications d’IA. Explorez les options de langage, de code, de séries temporelles et de garde-fous.
Choisir le bon modèle de fondation

Découvrez comment choisir le modèle de fondation d’IA le mieux adapté à votre cas d’utilisation.
Comment prospérer en toute confiance dans cette nouvelle ère de l’IA

Explorez les trois éléments clés d’une stratégie d’IA réussie : créer un avantage concurrentiel, étendre l’IA à l’ensemble de l’entreprise et faire progresser l’IA digne de confiance.
Solutions connexes
IBM watsonx.ai

Entraînez, validez, réglez et déployez une IA générative, des modèles de fondation et des capacités de machine learning avec IBM watsonx.ai, un studio d’entreprise nouvelle génération pour les générateurs d’IA. Créez des applications d’IA en peu de temps et avec moins de données.

 Découvrir watsonx.ai
Solutions d’intelligence artificielle

Mettez l’IA au service de votre entreprise en vous appuyant sur l’expertise de pointe d’IBM dans le domaine de l’IA et sur son portefeuille de solutions.

 Découvrir les solutions d’IA
Services d’IA

Réinventez les workflows et les opérations critiques en ajoutant l’IA pour optimiser les expériences, la prise de décision et la valeur métier en temps réel.

 Découvrir les services d’IA
Passez à l’étape suivante

Exploitez l’IA générative et l’automatisation avancée pour créer plus rapidement du code adapté aux entreprises. IBM watsonx Code Assistant utilise les modèles Granite pour augmenter les compétences des développeurs, simplifiant et automatisant vos efforts de développement et de modernisation.

 Découvrir watsonx Code Assistant
Notes de bas de page

1 “Andrej Karpathy on X: “There’s a new kind of coding I call “vibe coding”, where you fully give in to the vibes, embrace exponentials, and forget that the code even exists.” Consulté le 7 mars 2025.

2 Mehta, Ivan ,  “A quarter of startups in YC’s current cohort have codebases that are almost entirely AI- based generated,” TechCrunch, 6 mars 2025. 

3 Edwards, Benj ,  “AI coding assistant refuses to write code, tells user to learn programming instead,” Ars Technica, 16 mars 2025. 

4 Edwards, Benj , “Will the future of software developement run on vibes?” Ars Technica, 6 mars 2025. 

5 Naughton, John, “Now you don’t even need code to be a programmer. But you still need expertise,” The Observer, 16 mars 2025.

6 Chowdhury, Hasan; Mann, Jyoti, “Silicon Valley’s next act: bringing ‘vibe coding ‘ to the world,” Business Insider, 26 février 2025.