Qu’est-ce que ChatGPT ? 

ChatGPT a été développé par OpenAI, une startup spécialisée dans le machine learning et l’IA fondée par le PDG Sam Altman, le président Greg Brockman et d’autres personnalités, dont Elon Musk et Ilya Sutskever. En plus de ChatGPT et de la famille de modèles GPT, OpenAI a également créé le modèle de génération d’images DALL-E et le modèle text-to-video Sora.

OpenAI a été initialement créée en tant qu’entité à but non lucratif, mais existe aujourd’hui en tant qu’entreprise hybride : l’organisation à but non lucratif 501 (c) (3) OpenAI, Inc. contrôle un holding qui est propriétaire majoritaire de la filiale à but lucratif OpenAI Global LLC. Depuis sa création, OpenAI a reçu des investissements considérables de Microsoft, pour un total d’au moins 13 milliards de dollars depuis 2019.