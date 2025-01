Qu’est-ce qu’un jeu de données ?

Les organisations collectent aujourd’hui de vastes volumes de données provenant de diverses sources, notamment les interactions avec les clients, les transactions financières, les appareils IdO et les plateformes de réseaux sociaux.

Pour exploiter la valeur commerciale de toutes ces données, il faut souvent les organiser en jeux de données : des collections structurées qui rendent les informations accessibles à des fins d’analyse et d’application.

Les différents types de jeux de données stockent les données de diverses manières. Ainsi, les ensembles de données structurées organisent souvent les points de données dans des tableaux avec des lignes et des colonnes définies. Les jeux de données non structurés peuvent contenir différents formats tels que des fichiers texte, des images et des fichiers audio.

Bien que tous n’impliquent pas des données structurées, ils présentent toujours une certaine structure générale, qu’il s’agisse de schémas définis ou d’une syntaxe vaguement organisée dans des formats de données semi-structurés tels que JSON ou XML.

Voici quelques exemples de jeux de données :

Les jeux de données du service client permettent de suivre les interactions et les résolutions en matière d’assistance.

Les jeux de données de fabrication surveillent les indicateurs de performance des équipements.

Les jeux de données de ventes analysent les schémas de transaction et le comportement des consommateurs.

Les jeux de données marketing mesurent l’efficacité et l’engagement des campagnes.

Les organisations utilisent et maintiennent souvent plusieurs ensembles de données pour soutenir diverses initiatives métier, y compris l’analyse des données et la business intelligence (BI).

Le big data repose en particulier sur des jeux de données massifs et complexes pour apporter de la valeur. Lorsqu’ils sont correctement collectés, gérés et analysés à l’aide de l’analyse big data, ces ensembles de données peuvent aider à découvrir de nouvelles perspectives et favoriser la prise de décision fondée sur les données.

Récemment, l’essor de l’intelligence artificielle (IA) et du machine learning a encore accru l’importance accordée aux jeux de données. Les organisations ont besoin de données d’entraînement étendues et bien organisées pour développer des modèles de machine learning précis et affiner les algorithmes prédictifs.

Selon Gartner, 61 % des organisations déclarent devoir faire évoluer ou repenser leur modèle opérationnel de données et d’analyse en raison de l’impact des technologies d’IA.1