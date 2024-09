Qu’est-ce que la maintenance prédictive ?

Les avantages d’une stratégie de maintenance prédictive reposent sur des solutions permettant d’anticiper les incidents et les arrêts anormaux des équipements, de réduire les coûts de maintenance et d’exploitation en optimisant le temps et les ressources et d’améliorer les performances et la fiabilité des équipements. Deloitte a rapporté en 2022 que la maintenance prédictive (PdM) peut réduire de 5 à 15 % les durées d’immobilisation des installations et améliorer de 5 à 20 % la productivité de la main-d’œuvre.1 La maintenance prédictive a également un impact bénéfique sur la durabilité opérationnelle en minimisant la consommation d’énergie et les déchets.

L’optimisation des performances et de la disponibilité des actifs peut réduire les coûts. Le fait d’être prévenu à l’avance des incidents potentiels réduira le nombre de pannes, ainsi que la maintenance planifiée ou les durées d’immobilisation imprévus. Une meilleure visibilité en continu de l’état des équipements améliorera leur fiabilité et leur durabilité au cours de leur cycle de vie. L’utilisation de l’IA permet de prévoir avec plus de précision les opérations futures. Ce dernier avantage est primordial dans un monde où la hausse des prix et des événements imprévisibles tels que la pandémie de COVID-19 et les catastrophes naturelles liées au climat ont révélé la nécessité de disposer d’une gestion des stocks de pièces détachées et des coûts de main-d’œuvre plus précis et d’un impact environnemental lié aux opérations plus faible.

La productivité peut être améliorée en réduisant les opérations de maintenance inefficaces, en permettant une réponse plus rapide aux problèmes grâce à des flux de travaux intelligents et à l’automatisation, et en fournissant aux techniciens, aux spécialistes des données et aux employés tout au long de la chaîne de valeur de meilleures données motivant les prises de décision. Il en résulte une amélioration des mesures telles que l’intervalle moyen entre les défaillances (MTBF) et le temps moyen de réparation (MTTR), des conditions de travail plus sûres pour les employés et des gains en termes de revenus et de rentabilité.