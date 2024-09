Après des recherches approfondies, l’équipe de RAC a choisi la solution Maximo comme base pour les opérations de maintenance modernisées de l’aéroport. RAC a constaté que Maximo peut permettre une surveillance complète et optimiser le rendement des actifs. IBM Business Partner eSolutions était prêt à guider RAC dans la mise en œuvre et la formation.

RAC a commencé par recueillir et valider des données système auprès de toutes les parties prenantes, dans la mesure du possible, pour tous les actifs de KKIA, des unités de climatisation aux escaliers roulants. L’entreprise a ensuite remplacé plusieurs systèmes obsolètes par des solutions Maximo et Cognos Analytics, lancé une application mobile pour remplacer les e-mails liés à la maintenance et établi des accords de niveau de service (SLA) avec tous les sous-traitants.

Après avoir configuré le nouveau système, l’équipe a formé plus de 400 utilisateurs en seulement trois semaines. De plus, les équipes dédiées de RAC et d’eSolutions ont terminé le projet deux mois plus tôt que prévu. La mise en œuvre n’a pris que sept mois au lieu de neuf.

Tout n’a pas été facile pendant ces sept mois. Tout changement peut s’avérer difficile, et les agents de maintenance craignaient qu’ils soient remplacés par les nouveaux systèmes ou que Maximo soit utilisé pour évaluer leurs performances.

Mais selon Rami Karaki, responsable de projet chez eSolutions, la résistance au changement est inévitable dans tout projet. Mais cette résistance s’est transformée en soutien après que les employés ont été informés des avantages et des fonctionnalités de Maximo et de la manière dont il faciliterait leur travail.

Il explique : « RAC souhaitait automatiser l’analyse des coûts du cycle de vie et permettre aux responsables de la maintenance de déterminer facilement les actifs à remplacer et ceux qui nécessitent plus d’attention pendant l’entretien. RAC y est parvenu en suivant au niveau de l’ordre de travail le coût de la main-d’œuvre et du matériel pour chaque actif. »